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07:44, 1 апреля 2023Мир

Больше половины американцев поддержали обвинения против Трампа

Morning Consult: 51% американцев поддерживают обвинения против экс-президента Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Незначительное большинство американцев выступили за решение большого жюри Манхэттена предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако мнения о мотивировке этих действий отличаются, следует из результатов опроса общественного мнения Morning Consult.

Согласно результатам исследования, большинство половины американцев (51 процент) поддерживают идею о вынесении обвинений Трампу, выступают против — 38 процентов граждан. При этом подавляющее число респондентов, симпатизирующих Республиканской партии США, раскритиковали действия против экс-президента.

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При этом 46 процентов граждан предположили, что основанием для обвинений стали преступления, приписываемы Трампу. В то время как 43 процента граждан видят причину в желании властей навредить его политической карьере. Остальные 11 процентов респондентов затруднились поделиться мнением по этому вопросу.

Среди сторонников демократов 78 процентов опрошенных считают, что обвинения Трампу базируются на стремлении испортить ему политическое будущее, только 13 процентов граждан верят в нарушение им законов США.

Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Прибытие Трампа в суд назначено на 4 апреля. Адвокат политика Джо Такопина сообщил, что во время явки политик намерен заявить о своей невиновности.

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Марина Совина
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