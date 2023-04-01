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15:54, 1 апреля 2023Россия

Герой России рассказал о захвате позиций ВСУ без потерь

Получивший «Золотую Звезду» Герой России рассказал о захвате позиций ВСУ без потерь

Фото: Libkos / AP

Герой России, командир мотострелковой роты Николай Ткач, получивший «Золотую Звезду» от министра обороны Сергея Шойгу, рассказал, как его подразделение захватило позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) без потерь. Об этом сообщает РИА Новости.

«С подразделением выдвинулись на высотку, дошли до нужного рубежа. Там мы держались три дня. Выдержали артиллерию противника. После этого начали продвигаться. Получилось у нас с левого фланга обойти противника. Захватить его получалось даже без потерь», — сказал он.

Ткач добавил, что его подразделение взяло 10 человек в плен.

Другой Герой России, старший техник Александр Панасюк, рассказал, как вместе с сослуживцами взял и удерживал высоту до прихода подкрепления.

Еще одна награжденная, медсестра Наталья Нестерова-Мединская, получила медаль за спасение российских военных и помощь мирному населению. Медсестра Анжела Сулейманова, которая тоже получила медаль, рассказала, что в день у медиков бывает по несколько вылетов и они отправляются помогать раненым, несмотря на сложности и погодные условия.

Министр обороны Сергей Шойгу наградил военных 1 апреля, вручив им медали «Золотая Звезда» и другие награды. Церемонию провели в штабе объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации на Украине. Глава Минобороны поблагодарил награжденных за выполнение своих задач с честью и достоинством.

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Сергей Истомин
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