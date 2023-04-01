Шойгу вручил награды военнослужащим

Глава Минобороны Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие награды

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих, вручив им медали «Золотая звезда» и другие награды. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство сообщает ТАСС.

Отмечается, что торжественную церемонию провели в штабе объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации на Украине.

«Вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние», — сказал Шойгу, обращаясь к военнослужащим.

Ранее глава Минобороны заявил о кратном росте выпуска высокоточных боеприпасов для ВС РФ. Он указал, что на этой неделе проинспектировал выполнение гособоронзаказа российскими предприятиями, которые занимаются выпуском боеприпасов.