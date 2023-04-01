ВСУ второй раз за день обстреляли приграничное российское село

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Искра второй раз за день

Село Искра в Хомутовском районе Курской области подверглось обстрелам с территории Украины, заявил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Здесь зафиксировано более 20 прилетов», — сообщил он. На данный момент пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела нарушилось энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов. Речь идет о селе Клевень и деревне Богословка.

Губернатор добавил, что ремонтные бригады начинают работы по ликвидации нанесенных повреждений.

Старовойт сообщает об обстрелах российской территории уже второй раз за день. В первой половине дня 1 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с дрона на крышу Дома культуры в Курской области. «Осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета», — рассказал Старовойт, добавив, что пострадавших нет.