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12:49, 1 апреля 2023Россия

ВСУ сбросили взрывное устройство на крышу Дома культуры в российском регионе

Глава Курской области Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство на крышу Дома культуры

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с дрона на крышу Дома культуры в Курской области. Об этом глава российского региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, инцидент произошел в селе Дроновка Глушковского района в ночь на субботу, 1 апреля. «Осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета», — рассказал Старовойт. При этом пострадавших в результате сброса взрывного устройства нет.

Глава Курской области добавил, что в данный момент на месте происшествия находятся специалисты из группы разминирования. Других деталей в связи с атакой ВСУ с дрона приведено не было.

Днем ранее Старовойт заявил об обстреле Глушковского и Кореневского районов Курской области Вооруженными силами Украины. Губернатор отметил, что из-за атаки ВСУ село Гордеевка Кореневского района осталось без электроснабжения, пострадавших среди населения обоих обстрелянных районов нет.

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Полина Кислицына
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