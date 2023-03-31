Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского и Кореневского районов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«ВСУ сегодня вновь обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших», — написал глава приграничной области.

В Кореневском районе село Гордеевка осталось без электроснабжения из-за атаки со стороны Украины. На данный момент сотрудники энергетических служб приступили к устранению повреждений.

Глушковский район дважды попал под обстрел. Противник ударил по поселкам Теткино и Краснооктябрьский, в котором снаряд попал в гараж. Строение полностью уничтожено огнем, а находящийся рядом трехэтажный жилой дом обесточен.

Ранее ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. По словам Старовойта, среди населения пострадавших нет, но в результате атаки повреждения получили два коровника. Три теленка погибли.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.