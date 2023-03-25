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18:48, 25 марта 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничное российское село

ВСУ обстреляли приграничное российское село Николаево-Дарьино в Курской области

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — уточнил глава области, сопроводив публикацию фотографиями зданий с разрушениями. На размещенных кадрах видно, что в помещениях пробита крыша и частично разрушены окна.

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23 марта другое приграничное село — Гордеевка — также подвергалось обстрелу со стороны Украины. Тогда, по словам Старовойта, противник выпустил по селу восемь минометных снарядов. Среди прочего дважды за последние двое суток обстреляли и село Плехово.

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Майя Пономаренко
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