ВСУ обстреляли приграничное российское село Николаево-Дарьино в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — уточнил глава области, сопроводив публикацию фотографиями зданий с разрушениями. На размещенных кадрах видно, что в помещениях пробита крыша и частично разрушены окна.

23 марта другое приграничное село — Гордеевка — также подвергалось обстрелу со стороны Украины. Тогда, по словам Старовойта, противник выпустил по селу восемь минометных снарядов. Среди прочего дважды за последние двое суток обстреляли и село Плехово.

