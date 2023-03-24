ВСУ обстреляли приграничное российское село
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Село Гордеевка Кореневского района снова под огнем ВСУ. Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава области.
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При этом из-за атаки противника оказалось нарушено электроснабжение в населенном пункте. Специалисты энергетических служб приступят к ремонту, как только позволит обстановка.
23 марта Гордеевка уже подвергалась обстрелу со стороны Украины. Тогда, по словам Старовойта, противник выпустил по селу восемь минометных снарядов. Село Плехово также обстреляли дважды за последние двое суток.