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12:16, 1 апреля 2023Мир

Сын бывшего канцлера Германии выступил с идеей мирной инициативы по Украине

Сын экс-канцлера ФРГ Петер Брандт захотел привлечь Китай и Индию к переговорам по Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Для установления мира на территории Украины Франции и Германии необходимо привлечь в качестве посредников в переговорах ряд стран, в числе которых Китай и Индия. С такой инициативой выступил сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, историк Петер Брандт. Свое мнение по данному вопросу он высказал в статье, опубликованной в газете Frankfurter Rundschau.

В статье, написанной Брандтом в соавторстве с исполнительным директором Международного бюро мира Райнером Брауном, экс-председателем Объединения немецких профсоюзов Райнером Хоффманом и председателем организации «Друзья природы» Михаэлем Мюллером, отмечается, что угроза расширения боевых действий с каждым новым днем растет. Авторы материала уверены, что сейчас необходимо «сделать все для скорейшего прекращения огня».

Брандт, Браун, Хоффнер и Мюллер обратились к действующему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, призвав его совместно с Францией «привлечь Бразилию, Китай, Индию и Индонезию, в частности, к посредничеству для скорейшего достижения прекращения огня».

В статье подчеркивается, что «мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией».

Ранее военный корреспондент назвал основные сложности для российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Варвара Кошечкина
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