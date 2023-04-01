Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:40, 1 апреля 2023Россия

Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации

Военкор Коц: во второй год проведения СВО Россия стала воевать против армии НАТО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный корреспондент Андрей Коц в разговоре с Ura.ru назвал основные сложности для российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, в первый год СВО военные действия велись, по сути, с противником из постсоветского государства, а теперь война ведется против армии НАТО и западной техники.

Он отметил, что изначально противником российских солдат была еще одна армия постсоветского государства, ведущая военные действия советской техникой, командирами у которой были офицеры, прошедшие военные училища СССР. Коц добавил, что в настоящее же время, Россия буквально вынуждена воевать с войсками НАТО, которая дала Киеву вооружения, разведданные и командиров, а также предоставила бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможность пройти подготовку в европейских странах.

Военкор считает, что в 2023 году должен произойти переломный момент либо в строну российских военных, либо в сторону ВСУ. Он уточнил, что это будет зависеть от того, удастся ли российским солдатам удержать возведенные линии обороны. При этом Коц выразил уверенность в том, что военный конфликт закончится мирными переговорами.

Ранее стало известно, что под Купянском штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на «минном шлагбауме». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон оценил возможность возвращения Украиной всех территорий
Диетолог предупредила об опасности непродуманной диеты
Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации
Во Франции рассказали о недовольстве Украиной в Европе
Раскрыты подробности об уголовных обвинениях против Трампа
Стало известно о предложении главе ЕК возглавить НАТО после Столтенберга
Оппозицию Венесуэлы оставили без доступа к замороженным в США
В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма «Ржавчина»
Назван способ досрочно выйти на пенсию
Более 600 человек пострадали из-за торнадо в американском штате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.