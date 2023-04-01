Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации

Военкор Коц: во второй год проведения СВО Россия стала воевать против армии НАТО

Военный корреспондент Андрей Коц в разговоре с Ura.ru назвал основные сложности для российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, в первый год СВО военные действия велись, по сути, с противником из постсоветского государства, а теперь война ведется против армии НАТО и западной техники.

Он отметил, что изначально противником российских солдат была еще одна армия постсоветского государства, ведущая военные действия советской техникой, командирами у которой были офицеры, прошедшие военные училища СССР. Коц добавил, что в настоящее же время, Россия буквально вынуждена воевать с войсками НАТО, которая дала Киеву вооружения, разведданные и командиров, а также предоставила бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможность пройти подготовку в европейских странах.

Военкор считает, что в 2023 году должен произойти переломный момент либо в строну российских военных, либо в сторону ВСУ. Он уточнил, что это будет зависеть от того, удастся ли российским солдатам удержать возведенные линии обороны. При этом Коц выразил уверенность в том, что военный конфликт закончится мирными переговорами.

Ранее стало известно, что под Купянском штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на «минном шлагбауме». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».