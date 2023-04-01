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00:56, 1 апреля 2023Россия

Подрыв штурмовой группы ВСУ на «минном шлагбауме» попал на видео

RusVesna: под Купянском штурмовая группа ВСУ уничтожена с помощью минного шлагбаума

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Под Купянском штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на «минном шлагбауме», видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Атака ВСУ на позиции армии России завершилась полным уничтожением штурмовой группы», — говорится в материале.

Канал публикует кадры с дрона, на которых видно, как военная техника и группа военнослужащих движется по проселочной дороге, после чего происходит взрыв. «Минный шлагбаум» представляет собой несколько противотанковых мин, связанных тросом.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли убитыми до 85 человек на краснолиманском направлении.

Марина Совина
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