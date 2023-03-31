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15:46, 31 марта 2023Россия

ВСУ потеряли убитыми до 85 человек на краснолиманском направлении

Минобороны: российские войска уничтожили до 85 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Libkos / AP

За последние сутки российские войска уничтожили до 85 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На указанном направлении нанесено поражение подразделениям сил противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, уточнили в ведомстве. Понесшие потери части ВСУ попали под огонь штурмовой авиации и артиллерии Центральной группировки российских войск в зоне СВО. Помимо живой силы, на краснолиманском направлении были уничтожены три единицы бронетехники украинских войск, а также буксируемая гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В то же время в ходе активных действий российских подразделений на донецком направлении были убиты и ранены до 260 человек, в числе которых украинские солдаты и наемники. Также были поражены бронетехника и транспорт противника.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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