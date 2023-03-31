Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 31 марта 2023Россия

ВС России за сутки уничтожили сотни солдат ВСУ на одном направлении

Вооруженные силы России за сутки уничтожили сотни солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) за сутки уничтожили сотни украинских солдат и наемников на донецком направлении в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя оборонного ведомства, на одном этом направлении были уничтожены более 260 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков добавил, что, кроме потерь в живой силе, ВСУ потеряли на этом направлении несколько единиц техники — по четыре бронетранспортера и бронемашины пехоты, а также гаубицу Д-30.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Согласно отчету Минобороны России, ВСУ ежедневно несут на этом направлении самые серьезные потери. Так, 30 марта в этой местности были уничтожены 340 солдат, 29 марта — 310, а 27 марта — 400 бойцов противника.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия только за февраль потеряла более 11 тысяч человек. Он отметил, что власти Украины не считаются с потерями своей армии. Потери российской армии в ходе СВО последний раз озвучивались в сентябре прошлого года. По заявлению Шойгу, ВС России потеряли убитыми 5937 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
Названо число застрявших и бедствующих в Таиланде россиян и украинцев
Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении
Медведев пригрозил уничтожать несогласованных с Россией миротворцев на Украине
Выявлен новый механизм формирования лейкемии
Лукашенко простил лесбиянок
Жена Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику
В Тунисе ввели ограничения на использование воды
Следствие потребовало арестовать помочившегося на икону российского блогера
В России назвали самые популярные автомобили с пробегом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.