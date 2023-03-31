ВС России за сутки уничтожили сотни солдат ВСУ на одном направлении

Вооруженные силы России за сутки уничтожили сотни солдат ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы России (ВС) за сутки уничтожили сотни украинских солдат и наемников на донецком направлении в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя оборонного ведомства, на одном этом направлении были уничтожены более 260 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков добавил, что, кроме потерь в живой силе, ВСУ потеряли на этом направлении несколько единиц техники — по четыре бронетранспортера и бронемашины пехоты, а также гаубицу Д-30.

Согласно отчету Минобороны России, ВСУ ежедневно несут на этом направлении самые серьезные потери. Так, 30 марта в этой местности были уничтожены 340 солдат, 29 марта — 310, а 27 марта — 400 бойцов противника.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, украинская армия только за февраль потеряла более 11 тысяч человек. Он отметил, что власти Украины не считаются с потерями своей армии. Потери российской армии в ходе СВО последний раз озвучивались в сентябре прошлого года. По заявлению Шойгу, ВС России потеряли убитыми 5937 человек.