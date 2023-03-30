Минобороны заявило об уничтожении более 340 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 340 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили более 340 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг, 30 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военнослужащих и наемников ВСУ удалось ликвидировать в результате активных действий подразделений Южной группировки российских войск, ударов авиации и огня артиллерии.

Помимо живой силы, на этом направлении были уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.