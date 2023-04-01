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19:17, 1 апреля 2023Россия

Глава Чечни наградил Бастрыкина орденом Кадырова

Рамзан Кадыров наградил председателя СК России Бастрыкина орденом Кадырова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обменялись наградами — глава республики вручил Бастрыкину орден Ахмата Кадырова, в то время как сам получил от него награду в виде медали «Доблесть и отвага». Об этом пишет РИА Новости.

«За особые заслуги перед Чеченской Республикой и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка награждается орденом Кадырова Бастрыкин Александр Иванович», — цитирует указ агентство. Председатель СК России прибыл в Чечню с рабочим визитом. Там он провел оперативное совещание по итогам работы следственных управлений СКФО за прошлый год.

Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова является высшей наградой Чечни. Он был учрежден после гибели первого президента республики в 2004 году. Орден вручается за выдающиеся заслуги перед республикой.

В декабре Рамзан Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина. По словам главы республики, подобная награда является для него большой честью.

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Мария Грушко
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