Глава Чечни наградил Бастрыкина орденом Кадырова

Рамзан Кадыров наградил председателя СК России Бастрыкина орденом Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обменялись наградами — глава республики вручил Бастрыкину орден Ахмата Кадырова, в то время как сам получил от него награду в виде медали «Доблесть и отвага». Об этом пишет РИА Новости.

«За особые заслуги перед Чеченской Республикой и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка награждается орденом Кадырова Бастрыкин Александр Иванович», — цитирует указ агентство. Председатель СК России прибыл в Чечню с рабочим визитом. Там он провел оперативное совещание по итогам работы следственных управлений СКФО за прошлый год.

Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова является высшей наградой Чечни. Он был учрежден после гибели первого президента республики в 2004 году. Орден вручается за выдающиеся заслуги перед республикой.

В декабре Рамзан Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина. По словам главы республики, подобная награда является для него большой честью.