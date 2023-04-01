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19:28, 1 апреля 2023Бывший СССР

На Украине пожаловались на неспособность производить минометы

Арестович пожаловался на неспособность Украины производить минометы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна не может производить минометы, которые необходимы армии. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести минометы? Это долбаная труба с плитой и иглой, которая накалывает, — все. И вот если взять этот один кейс и его исследовать, все станет понятно, как мы работаем. Вот мы не можем произвести», — пожаловался Арестович.

В феврале Минобороны показало артдуэль кочующих минометов России с артиллеристами Вооруженных сил Украины. «Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы», — отметили в оборонном ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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