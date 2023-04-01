На Украине пожаловались на неспособность производить минометы

Арестович пожаловался на неспособность Украины производить минометы

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна не может производить минометы, которые необходимы армии. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести минометы? Это долбаная труба с плитой и иглой, которая накалывает, — все. И вот если взять этот один кейс и его исследовать, все станет понятно, как мы работаем. Вот мы не можем произвести», — пожаловался Арестович.

В феврале Минобороны показало артдуэль кочующих минометов России с артиллеристами Вооруженных сил Украины. «Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы», — отметили в оборонном ведомстве.