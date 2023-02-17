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09:39, 17 февраля 2023Россия

Минобороны показало артдуэль кочующих минометов России с артиллеристами ВСУ

Минобороны опубликовало кадры артдуэли кочующих минометов России с артиллеристами ВСУ

Минобороны показало артдуэль кочующих минометов России с артиллеристами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

По сообщению российского министерства, артиллерийская дуэль в случае с кочующими минометами неравноправна — после удара Вооруженных сил России ВСУ пытаются ответить, но бьют уже в «чистое поле».

«Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры боя российских десантников за опорный пункт ВСУ и уничтожение катера с десантом противника близ левого берега Днепра.

Марк Леонов
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