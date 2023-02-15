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11:13, 15 февраля 2023Россия

Минобороны показало кадры боя российских десантников за опорный пункт ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боя десантников за опорный пункт ВСУ

Минобороны России показало кадры боя российских десантников за опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео боестолкновения опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На продемонстрированных кадрах видно, что российские военнослужащие ведут огонь по укреплениям ВСУ из укрытия, передвигаясь все ближе к опорному пункту противника. Десантники применяют современное стрелковое и крупнокалиберное оружие.

По сообщению Минобороны, после атаки российских десантников противник оставил занимаемые рубежи, но затем попытались организовать контратаку. «В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя нашими десантниками были уничтожены несколько единиц бронетехники и большое количество личного состава подразделений ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее были показаны кадры из полевого лагеря мобилизованных возле линии боевого соприкосновения.

Марк Леонов
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