Минобороны показало полевой лагерь мобилизованных возле линии соприкосновения

Минобороны России показало кадры из полевого лагеря мобилизованных в Запорожской области

Минобороны России показало полевой лагерь мобилизованных возле линии соприкосновения в Запорожской области. Видео из лагеря ведомство разместило в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что в распоряжении военнослужащих есть баня и полевая кухня, а сами резервисты сообщают, что в их спальном помещении установлена печка-буржуйка, которая топится почти круглосуточно.

«Ночью тепло достаточно, [военнослужащие] спят в нательном белье, почти не укрываются», — рассказал командир роты с позывным Воронеж.

При этом позже он отметил, что мобилизованные спят «на нарах» в спальных мешках.

Ранее Минобороны заявило о подготовке отряда «Шторм» для прорыва обороны Вооруженных сил Украины.