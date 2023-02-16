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11:34, 16 февраля 2023Россия

Уничтожение катера с десантом ВСУ российскими артиллеристами попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения катера с десантом ВСУ российскими артиллеристами

Российские артиллеристы уничтожили катер с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался переправиться с правого берега Днепра на левый. Работа артиллеристов попала на видео, кадры показало Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

По сообщению оборонного ведомства, разведка доложила артиллеристам о планах противника, и уже через две минуты расчет гаубицы Д-20 вел огонь по десанту ВСУ.

«Артиллеристы реагируют мгновенно — отправляют сразу три "подарка" противнику. Так военные называют осколочно-фугасные снаряды, которые точно поражают цель. Задача выполнена, катер с десантом на борту потоплен», — описали боестолкновение в Минобороны.

В опубликованном видео есть также кадры с наблюдавшего за боем дрона — на них видно, как снаряды попадают в цель.

Ранее Минобороны показало кадры боя российских десантников за опорный пункт ВСУ.

Марк Леонов
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