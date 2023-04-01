Политолог заявил о непонимании Вашингтоном важности Украины для России

Foreign Policy: США не поняли своевременно, как важна Украина для России

Соединенные Штаты не придали своевременно значения тому, что Россия рассматривает тенденции на Украине как экзистенциальную угрозу. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала Foreign Policy Стивен Уолт.

«Печальный факт заключается в том, что администрация [президента США Джо] Байдена проделала отличную работу по реагированию на проблему, которую, по крайней мере частично, создала сама», — говорится в материале. Политолог отметил, что корни конфликта на Украине появились еще до инаугурации Байдена, но ни сам глава Белого дома, ни [госсекретарь США Энтони] Блинкен «не предвидели, что война начнется достаточно скоро» и не сделали всего, что могли, чтобы предотвратить ее.

Уолт подчеркнул, что уже никогда не узнать, можно ли было избежать боевых действий, если бы «США и их европейские союзники более серьезно и творчески попытались отреагировать на опасения России относительно безопасности и прекратили упрямо настаивать на том, что Украина однажды войдет в НАТО». По его мнению, дипломатия Вашингтона оказалась неэффективной, а Госдепартаменту нужна перезагрузка.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Тед Снайдер заявил, что американская стратегия, направленная на ослабление России, привела к тому, что Москва укрепила свои связи с Пекином. Более того, это способствовало усилению Китая в многополярном мире, отметил он.