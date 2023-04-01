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21:51, 1 апреля 2023Интернет и СМИ

Политолог заявил о непонимании Вашингтоном важности Украины для России

Foreign Policy: США не поняли своевременно, как важна Украина для России

Фото: Tom Brenner / Reuters

Соединенные Штаты не придали своевременно значения тому, что Россия рассматривает тенденции на Украине как экзистенциальную угрозу. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала Foreign Policy Стивен Уолт.

«Печальный факт заключается в том, что администрация [президента США Джо] Байдена проделала отличную работу по реагированию на проблему, которую, по крайней мере частично, создала сама», — говорится в материале. Политолог отметил, что корни конфликта на Украине появились еще до инаугурации Байдена, но ни сам глава Белого дома, ни [госсекретарь США Энтони] Блинкен «не предвидели, что война начнется достаточно скоро» и не сделали всего, что могли, чтобы предотвратить ее.

Уолт подчеркнул, что уже никогда не узнать, можно ли было избежать боевых действий, если бы «США и их европейские союзники более серьезно и творчески попытались отреагировать на опасения России относительно безопасности и прекратили упрямо настаивать на том, что Украина однажды войдет в НАТО». По его мнению, дипломатия Вашингтона оказалась неэффективной, а Госдепартаменту нужна перезагрузка.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Тед Снайдер заявил, что американская стратегия, направленная на ослабление России, привела к тому, что Москва укрепила свои связи с Пекином. Более того, это способствовало усилению Китая в многополярном мире, отметил он.

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Марина Совина
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