TAC: антироссийская политика США привела к усилению Китая и приходу многополярного мира

Проводимая Соединенными Штатами антироссийская политика приближает наступление многополярности в международной политике. На такую ошибку Вашингтона указал обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Тед Снайдер.

По его словам, США рассматривают Россию как «острую угрозу». В результате американская стратегия, направленная на ослабление России, привела к тому, что Москва укрепила свои связи с Пекином, отметил Снайдер. Более того, это способствовало усилению Китая.

Обозреватель также заявил, что ошибка Вашингтона способствовала наступлению многополярного мира. «Американское стремление к созданию мира блоков, в котором страны должны выбирать чью-либо сторону (и сталкиваться с последствиями, если они не присоединятся к США и не введут санкции против России), не нашло отклика в большинстве стран мира», — говорится в материале TAC. В частности, такие страны как Индия, Бразилия и ЮАР отказываются от введения санкций против России.

Ранее депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что Россия одержала верх над Запада в борьбе за страны Африки и Азии. По его мнению, Москва, в отличие от остальных, осознает, что сегодня государства Африки и Азии вряд ли последуют прямому призыву сверхдержав занять чью-либо сторону.