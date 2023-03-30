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04:49, 30 марта 2023Интернет и СМИ

В Конго указали на поражение Запада в борьбе с Россией за Африку и Азию

Politico: Россия одержала верх над Запада в борьбе за страны Африки и Азии

Фото: МИД России / Globallookpress.com

В борьбе за поддержку развивающихся стран Россия одержала верх над Западом. На это в колонке для американского издания Politico указал депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба.

По его словам, Москва, в отличие от остальных, осознает, что сегодня государства Африки и Азии вряд ли последуют прямому призыву сверхдержав занять чью-либо сторону. И если развивающиеся страны видят многочисленные противоречия между заявлениями и действиями Запада, то Россия просто пытается поддерживать дружеские отношения, поставляя удобрения и подписывая договоры о сотрудничестве.

Лиссуба также сравнил африканские турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона. Он напомнил, что если глава российской дипломатии провел «чарующее наступление» на посещаемые страны, то визит французского лидера оказался «пшиком», особенно после отказа осудить поддержку Руандой повстанцев М23 в Демократической Республике Конго (ДРК). «Несмотря на бурную риторику Макрона о "новых отношениях" и "новых начинаниях", его позиция стала еще одним горьким напоминанием о давнем патерналистском и диссонирующем отношении Европы к Африке», — резюмировал политик.

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Марина Совина
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