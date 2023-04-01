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00:41, 1 апреля 2023Мир

В Румынии призвали присоединить Молдавию при аннексии части Украины

Сенатор Румынии Шошоакэ призвала при аннексии части Украины присоединить Молдавию

Фото: Unsplash

Румынский сенатор Диана Шошоакэ разработала законопроект, в котором предложила объединить страну с Молдавией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией», — призвала Шошоакэ в тексте инициативы, зарегистрированной в сенате Румынии.

Парламентарий добавила, что об изменениях Румынии следует сообщить США, НАТО, ООН и Евросоюзу. Она уточнила, что ее предложение включает в себя переговоры мировых лидеров о воссоединении Великой Румынии. Эти планы возможно осуществить, если присоединить к стране Молдавию и части территорий Украины, аннексию которых она осуществила.

Ранее Шошоакэ призвала перестать поддерживать Украину. По ее мнению, страна является государством с террористическими тенденциями. «Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву», — призвала она.

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Марина Совина
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