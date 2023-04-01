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00:39, 1 апреля 2023Экономика

МВФ одобрил кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов

МВФ одобрил кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года

Фото: Pixabay

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года, об этом сообщается на сайте ведомства.

Заем в формате механизма расширенного кредитования предполагает сумму 11,6 млрд SDR (специальные права заимствования, расчетные денежные единицы в рамках МВФ), что равняется приблизительно 15,6 миллиардам долларов на 48 месяцев.

Средства выделены в рамках общего пакета помощи Киеву на сумму 115 миллиардов долларов. Кредитная программа подразумевает два этапа. На первом планируется создание крепкого бюджета на 2023 год и содействие долгосрочной финансовой стабильности.

На втором этапе предполагается проведение реформ, которые «поддержат восстановление и начальную послевоенную реконструкцию, а также повысят устойчивость экономики и ее более высокий долгосрочный рост», это необходимо в том числе в свете планов Украины вступить в Европейский союз (ЕС), указали в МВФ.

Ранее депутат Верховной Рады Украины и глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Данил Гетманцев опроверг информацию о том, что кредиторы разрешили стране не погашать долги несколько лет. По его словам, Украина заплатит в 2023 году более трех миллиардов долларов долга перед Международным валютным фондом.

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Марина Совина
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