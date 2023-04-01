МВФ одобрил кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года, об этом сообщается на сайте ведомства.

Заем в формате механизма расширенного кредитования предполагает сумму 11,6 млрд SDR (специальные права заимствования, расчетные денежные единицы в рамках МВФ), что равняется приблизительно 15,6 миллиардам долларов на 48 месяцев.

Средства выделены в рамках общего пакета помощи Киеву на сумму 115 миллиардов долларов. Кредитная программа подразумевает два этапа. На первом планируется создание крепкого бюджета на 2023 год и содействие долгосрочной финансовой стабильности.

На втором этапе предполагается проведение реформ, которые «поддержат восстановление и начальную послевоенную реконструкцию, а также повысят устойчивость экономики и ее более высокий долгосрочный рост», это необходимо в том числе в свете планов Украины вступить в Европейский союз (ЕС), указали в МВФ.

Ранее депутат Верховной Рады Украины и глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Данил Гетманцев опроверг информацию о том, что кредиторы разрешили стране не погашать долги несколько лет. По его словам, Украина заплатит в 2023 году более трех миллиардов долларов долга перед Международным валютным фондом.

