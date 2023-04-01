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00:19, 2 апреля 2023Мир

Кандидата в президенты Турции обвинили в пренебрежении традициями

Лидер оппозиции Турции Кылычдароглу столкнулся с осуждением, встав в обуви на намазлык
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Alp Eren Kaya / Chp / Reuters

Кандидат в президенты Турции от шести оппозиционных партий, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу столкнулся с осуждением, случайно встав в обуви на исламский молитвенный коврик (намазлык). Фотографию политика опубликовало издание Yeni Şafak, назвав ее «скандальной».

В связи со случившимся его обвиняют в пренебрежении традициями. Отмечается, что фото Кылычдароглу было сделано в рамках предвыборной кампании. В Республиканской народной партии, которую он возглавляет, принесли извинения и объяснили, что оппозиционный лидер не заметил коврик из-за напряженной ситуации и спешки фотографов.

Газета также напомнила, что похожая ситуация произошла с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, который наступил в ботинках на намазлык. Тогда его фото распространилось в СМИ, вызвав волну критики.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 45,3 процента избирателей планируют проголосовать за Кылычдароглу на предстоящих президентских выборах в Турции. Его опережает по популярности действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, за которого готовы отдать голос более 47 процентов опрошенных.

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Варвара Кузьмина
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