Кандидата в президенты Турции обвинили в пренебрежении традициями

Лидер оппозиции Турции Кылычдароглу столкнулся с осуждением, встав в обуви на намазлык

Кандидат в президенты Турции от шести оппозиционных партий, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу столкнулся с осуждением, случайно встав в обуви на исламский молитвенный коврик (намазлык). Фотографию политика опубликовало издание Yeni Şafak, назвав ее «скандальной».

В связи со случившимся его обвиняют в пренебрежении традициями. Отмечается, что фото Кылычдароглу было сделано в рамках предвыборной кампании. В Республиканской народной партии, которую он возглавляет, принесли извинения и объяснили, что оппозиционный лидер не заметил коврик из-за напряженной ситуации и спешки фотографов.

Газета также напомнила, что похожая ситуация произошла с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, который наступил в ботинках на намазлык. Тогда его фото распространилось в СМИ, вызвав волну критики.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 45,3 процента избирателей планируют проголосовать за Кылычдароглу на предстоящих президентских выборах в Турции. Его опережает по популярности действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, за которого готовы отдать голос более 47 процентов опрошенных.