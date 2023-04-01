Влияние результата выборов в США на положение дел в НАТО оценили

Политолог Топорнин допустил изменение политики США в отношении НАТО

Политика США в отношении НАТО сильно зависит от главы Белого дома, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние результатов выборов американского президента на дальнейшее положение военного блока.

Сейчас есть два очевидных и явных кандидата на пост главы государства в 2024 году — экс-президент Дональд Трамп со стороны республиканцев и действующий лидер Джо Байден со стороны демократов, отметил политолог. Победа любого из них по-разному отразится на отношениях с Европейским союзом (ЕС) и НАТО.

«Если на посту останется Джо Байден, то ситуация не изменится, и США будут продолжать играть роль лидера и вожака НАТО. Если президентом станет Дональд Трамп, то мы можем предположить, что внимание США к НАТО ослабнет, имея в виду прошлый опыт президентства Трампа. Тогда он говорил, что США тянут на себе основную лямку расходов в НАТО. И по политическим процессам, и по вопросам военным, и по вопросам вооружения он всегда высказывал претензии европейским странам, что они стараются меньше тратить и больше получать. Он считал, что это несправедливо и создает для США не очень хорошую ситуацию с деньгами налогоплательщиков», — объяснил он.

Если в Белый дом придет Дональд Трамп, и позиция США в НАТО может быть пересмотрена. Если останется Джо Байден, я полагаю, что ничего по сравнению с сегодняшним днем не изменится Николай Топорнин политолог

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил изданию Welt, что если следующий президент США перестанет уделять внимание Европе и отдалится от нее, то ей придется увеличивать вклад в собственную безопасность.

По его мнению, если в Белом доме окажется президент, который начнет дистанцироваться от Европы и НАТО, это будет худшим сценарием. В этом случае европейским странам придется столкнуться с вызовами, которые «сейчас невозможно себе представить».

«Но правда еще и в том, что даже лояльный к Европе президент США будет вынужден все больше смещать свой фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Это означает, что нам потребуется проявлять больше ответственности ради безопасности и обороны Европы», — добавил министр.