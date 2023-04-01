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13:27, 1 апреля 2023Мир

В ФРГ озвучили последствия отдаления США от Европы

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы в случае отдаления США

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Если следующий президент США перестанет уделять внимание Европе и выберет отдалиться от нее, то ей придется увеличивать вклад в собственную безопасность. Такие последствия дистанцирования озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

По его мнению, в том случае, если наступит «худший сценарий» и в Белом доме окажется президент, который решит дистанцироваться от Европы и НАТО, европейским странам придется столкнуться с вызовами, которые «сейчас невозможно себе представить».

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«Но правда еще и в том, что даже лояльный к Европе президент США будет вынужден все больше смещать свой фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Это означает, что нам потребуется проявлять больше ответственности ради безопасности и обороны Европы», — заявил глава Минобороны.

Писториус считает, что если это произойдет, то Европа будет вынуждена компенсировать вклад США, что станет «задачей десятилетий». «Осознавать это болезненно, но такова ситуация», — добавил он.

Ранее немецкий министр допустил, что США могут переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион из-за предстоящих президентских выборов.

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Алевтина Запольская
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