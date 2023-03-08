Глава Минобороны ФРГ: США могут сместить фокус с Украины на Индо-Тихоокеанский регион

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk допустил, что США могут переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион.

По словам министра, Вашингтон может сместить фокус внимания, в частности, из-за предстоящих в стране выборов. Тем не менее изменение курса США может произойти не из-за смены главы государства, поэтому Европе следует более слаженно согласовывать оборонную политику, а также «брать ответственность на себя».

В том же интервью Писториус заявил, что Германия увеличит объемы военной помощи Украине в случае, если Китай начнет поставлять России оружие.

Ранее профессор Университета имени Дикина, австралийский эксперт в области политэкономии Скотт Берчилл объяснил, что военный конфликт на Украине спровоцировало вмешательство США в суверенную политику государства.