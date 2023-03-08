Профессор Берчилл: вмешательство США в суверенную политику Украины спровоцировало конфликт

Профессор Университета имени Дикина, австралийский эксперт в области политэкономии Скотт Берчилл в интервью ТАСС объяснил, что военный конфликт на Украине спровоцировало вмешательство США в суверенную политику государства.

Он подчеркнул, что проблема не является новой, это стало последствием распада Советского Союза, после которого странам не удалось выстроить новую архитектуру безопасности в Восточной Европе.

Берчилл заявил, что США длительное время продвигали НАТО к границам России, несмотря на заверения в обратном, и Москва продемонстрировала соответствующую реакцию. Он добавил, что в настоящее время необходимо найти условия разрешения конфликта на условиях для двух основных сторон, а не для всех заинтересованных.

При этом профессор указал, что специальная военная операция на Украине противоречит международному праву и Уставу ООН.

«Вмешательство США в суверенные дела Украины с целью настроить Киев против Москвы — это серьезная проблема, как и присутствие откровенных русофобов в администрации (президента Украины Владимира) Зеленского», — отметил Берчилл.

Он выразил мнение, что любой российский лидер, вне зависимости от того, будь это президент Владимир Путин или кто-то другой, не позволил бы нарастать агрессии в адрес России, не предприняв никаких действий.

Профессор резюмировал, что единственный вариант урегулирования конфликта — это поиск компромисса, в том числе переговоры, которые стабилизируют Украину и ослабят беспокойство Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящий момент нет. По словам представителя Кремля, в связи с отсутствием предпосылок к миру, Москва будет решать поставленные цели путем дальнейшего проведения СВО.

