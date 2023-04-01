В Молдавии заподозрили россиянина в участии в спецоперации и не пустили в страну

Погранслужба Молдавии не пустила в страну гражданина РФ, заподозрив его в участии в СВО

Пограничная служба Молдавии не пустила в страну гражданина России, заподозрив его в участии в специальной военной операции (СВО), об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянин следовал в столицу непризнанной Приднестровской Молдавской республики, город Тирасполь. Его остановили на погранконтроле в аэропорту Кишинева благодаря полученной от спецслужб информации.

В ведомстве отметили, что гражданин России в ходе допроса путался в показаниях и пытался ввести сотрудников в заблуждение. Там подчеркнули, что мужчина не имел права пересекать молдавскую границу и был возвращен самолетом в страну отправления.

Также сообщается, что за последние сутки 24 иностранным гражданам было отказано во въезде в Молдавию.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не видит рисков возможной атаки России на Молдавию, однако следит за попытками дестабилизации ситуации в стране.