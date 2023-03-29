Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 29 марта 2023Мир

В НАТО оценили риски атаки России на Молдавию

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит рисков возможной атаки России на Молдавию
СюжетУчения НАТО:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не видит рисков возможной атаки России на Молдавию, однако следит за попытками дестабилизации ситуации в стране. Такую оценку он дал в интервью телеканалу TVR Info.

«Я говорил и повторяю, что мы не видим риска скорого военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации», — отметил он, подчеркнув, что военно-политический блок намерен усилить военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.

27 марта в Молдавии начались военные учения подразделений спецназа совместно со странами НАТО. Тренировочные маневры, направленные на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими молдавского, румынского, американского и британского спецназа, продлятся до 7 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пекин прокомментировал информацию о желании Зеленского встретиться с Си
Патрушев рассказал об отношении России к возможной ядерной войне с Западом
В Киево-Печерской лавре отказались идти на компромисс с властями
ФСБ сообщила о 12-летнем приговоре стороннику террористов за пропаганду
Названы задачи используемых ВСУ снарядов GLSDB
В России пожаловались на слишком дешевое молоко
Двое российских школьников взяли мотоцикл знакомого и попали в ДТП
Патрушев заявил об участии 50 стран в конфликте на стороне Украины
Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров
Число эпизодов второго сезона «Дома дракона» сократят
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.