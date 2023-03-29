В НАТО оценили риски атаки России на Молдавию

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит рисков возможной атаки России на Молдавию

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не видит рисков возможной атаки России на Молдавию, однако следит за попытками дестабилизации ситуации в стране. Такую оценку он дал в интервью телеканалу TVR Info.

«Я говорил и повторяю, что мы не видим риска скорого военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации», — отметил он, подчеркнув, что военно-политический блок намерен усилить военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.

27 марта в Молдавии начались военные учения подразделений спецназа совместно со странами НАТО. Тренировочные маневры, направленные на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими молдавского, румынского, американского и британского спецназа, продлятся до 7 апреля.