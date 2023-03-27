Молдавия начала военные учения совместно со странами НАТО

Минобороны Молдавии объявило начало военных учений с подразделениями спецназа стран НАТО

В Молдавии начались военные учения подразделений спецназа совместно с армиями США, Великобритании и Румынии. О тренировочных маневрах со странами НАТО сообщила пресс-служба молдавского министерства обороны.

«Солдаты национальной армии будут тренироваться вместе со своими коллегами из Румынии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на многонациональных учениях JCET-2023», — сказано в сообщении. Учения продлятся до 7 апреля, добавило оборонное ведомство.

Уточняется, что тренировочные маневры направлены на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими молдавского, румынского, американского и британского спецназа. Согласно заявлению, военные отработают передовую боевую стрельбу и прыжки с парашютом. В министерстве отметили, что учения пройдут и в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Ведомство предупредило жителей Молдавии о перемещении военной техники из частей в учебные центры.