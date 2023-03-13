Жителей Молдавии предупредили о начале военных учений

Минобороны Молдавии предупредило жителей страны о начале военных учений

С 13 марта по 17 марта армия Молдавии проводит учения на военных полигонах на севере и в центральной части страны. В связи с этим пресс-служба Министерства обороны республики предупредила жителей страны о том, что дороги могут быть загружены из-за провоза военной техники.

Кроме того, население попросили не снимать технику и не размещать ее фотографии или видеозаписи в интернете. В министерстве также уточнили, что учения входят в план подготовки Национальной армии на 2023 год.

28 февраля командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис рассказал, что Литва и Германия проведут в этом году пять совместных учений на территории прибалтийской республики. Для участия в учениях в прибалтийскую республику уже прибыли порядка 600 военнослужащих 41-й механизированной пехотной бригады бундесвера, а также около 240 единиц боевой техники.