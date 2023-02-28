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13:01, 28 февраля 2023Бывший СССР

В Литве анонсировали проведение совместных военных учений с Германией

Глава армии Литвы заявил о проведении пяти совместных с ФРГ военных учений в 2023 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва и Германия проведут в этом году пять совместных учений на территории прибалтийской республики. Это анонсировал командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает портал LRT.

По его словам, первые полевые учения пройдут с 28 февраля по 10 марта. В дальнейшем в Литве буду проведены еще четыре подобных мероприятия.

Для участия в учениях в прибалтийскую республику уже прибыли порядка 600 военнослужащих 41-й механизированной пехотной бригады бундесвера, а также около 240 единиц боевой техники.

В ходе маневров военнослужащие намерены отработать планирование операций, передислокацию подразделений и выполнение боевых задач, а также провести стрельбы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Молдавии решили провести военные учения на полигоне вблизи города Бельцы. В министерстве обороны республики уточнили, что в ходе них были запланированы дневные и ночные боевые стрельбы.

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Георгий Нестеров
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