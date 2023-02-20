Молдавия проведет военные учения в Бельцах

Минобороны Молдавии сообщило о проведении военных учений 21-23 февраля в Бельцах

Вооруженные силы Молдавии проведут военные учения на полигоне вблизи города Бельцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.

По данным ведомства, маневры пройдут с 21 по 23 февраля и будут носить тактический характер. В них примет участие мотострелковая бригада «Молдова».

«В ходе манеров будут выполняться боевые стрельбы в течение дня и ночи», — говорится в сообщении.

При этом военные заверили граждан, что учения носят плановый характер, и призвали не пугаться звуков стрельбы и взрывов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что может послать армию в Приднестровье по просьбе молдавских властей из-за опасности, которую якобы представляют для Киева и Кишинева ВС России.