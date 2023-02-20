Президент Украины Зеленский не стал отрицать возможное нападение ВСУ на Приднестровье

Россия может использовать аэропорты в Приднестровье для нанесения ударов по Украине, а также задействовать своих военных для операций против ее Вооруженных сил. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Журналисты спросили политика, готов ли он направить армию «на защиту Молдавии от русских в Приднестровье». Он не стал отрицать такой возможности, заверив, что угроза из Тирасполя действительно существует.

«Наша разведка предупредила президента Майю Санду об этой опасности, и она поясняет, что у нее есть подтверждения в этом смысле. Он благодарит нас и знает, что мы готовы помочь», — сказал Зеленский.

Ранее молдавский президент Майя Санду рассказала, что Киев передал ей документы, в которых подробно описывалось, каким образом Россия намеревается осуществить смену власти в стране. Москва назвала обвинения Кишинева безосновательными.