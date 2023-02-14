Москва назвала обвинения Молдавии в адрес России бездоказательными

МИД РФ назвал обвинения Молдавии в адрес России абсолютно бездоказательными

МИД России назвал обвинения Молдавии в адрес страны, согласно которым Москва якобы намеревалась сменить власть в республике, абсолютно бездоказательными и необоснованными. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на заявление Президента Республики Молдова М.Санду от 13 февраля о том, что молдавские ведомства "подтвердили" информацию киевского режима о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии". Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что цель Украины, которая распространила дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», состоит в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Москвой. Молдавские власти в свою очередь подтвердили фейк для отвлечения внимания граждан республики от внутренних проблем.