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10:03, 14 февраля 2023Бывший СССР

Москва назвала обвинения Молдавии в адрес России бездоказательными

МИД РФ назвал обвинения Молдавии в адрес России абсолютно бездоказательными

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

МИД России назвал обвинения Молдавии в адрес страны, согласно которым Москва якобы намеревалась сменить власть в республике, абсолютно бездоказательными и необоснованными. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на заявление Президента Республики Молдова М.Санду от 13 февраля о том, что молдавские ведомства "подтвердили" информацию киевского режима о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии". Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что цель Украины, которая распространила дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», состоит в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Москвой. Молдавские власти в свою очередь подтвердили фейк для отвлечения внимания граждан республики от внутренних проблем.

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Кристина Есикова
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