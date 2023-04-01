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06:42, 1 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка.

Уточняется, что украинские военные выпустили по городу восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Данных о разрушениях, погибших и раненых не приводится.

Ранее в СЦКК рассказали, что украинские военные за минувшие сутки 34 раза обстреливали населенные пункты ДНР, в результате ранена одна мирная жительница. По данным ведомства, ВСУ применяли ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, они использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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Марина Совина
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