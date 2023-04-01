В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстрелах со стороны Украины

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении мирной жительницы при обстрелах ВСУ

Украинские военные за минувшие сутки 34 раза обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), в результате ранена одна мирная жительница. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пишет ТАСС.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, они использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего за сутки было зафиксировано 34 обстрела, выпущен 171 боеприпас. Под огнем украинских сил оказались Александровка, Горловка, Донецк и Макеевка.

В результате обстрелов со стороны Украины была ранена одна мирная жительница, повреждены четыре домостроения, отмечается в сводке.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 17 снарядов.