Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:49, 1 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстрелах со стороны Украины

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении мирной жительницы при обстрелах ВСУ

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Украинские военные за минувшие сутки 34 раза обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), в результате ранена одна мирная жительница. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пишет ТАСС.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, они использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего за сутки было зафиксировано 34 обстрела, выпущен 171 боеприпас. Под огнем украинских сил оказались Александровка, Горловка, Донецк и Макеевка.

В результате обстрелов со стороны Украины была ранена одна мирная жительница, повреждены четыре домостроения, отмечается в сводке.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 17 снарядов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях с 1 апреля
Более 600 человек пострадали из-за торнадо в американском штате
Стало известно о цели визита Макрона в Китай
Генерал рассказал об обзоре оружия и боеприпасов в армии США
Перечислены самые полезные для почек продукты
В США заявили об опасности возможного военного союза России и Китая
Подрыв штурмовой группы ВСУ на «минном шлагбауме» попал на видео
В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстрелах со стороны Украины
В Румынии призвали присоединить Молдавию при аннексии части Украины
МВФ одобрил кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.