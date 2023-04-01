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13:16, 1 апреля 2023Экономика

В мире начался бум строительства нефтяных танкеров

Bloomberg: восстановление азиатских рынков спровоцировало бум строительства нефтетанкеров

Фото: Alexandra Ulmer / Reuters

С восстановлением азиатских рынков и открытием нефтеперерабатывающих комплексов после пандемии в мире резко вырос спрос на нефтяные танкеры. О начале бума строительства специализированных судов для перевозки нефти сообщает Bloomberg.

С начала текущего года заказы танкеров среднего класса увеличились до 38 единиц, что стало рекордом как минимум с 2013 года, отмечает судовой брокер Braemar. По данным другой отраслевой компании Simpson Spence & Young, о растущей потребности в нефтетанкерах свидетельствует количество присваиваемых судам международных серийных номеров. Так, в 2022 году их получил 31 танкер, в то время как в 2023-м их число уже достигло 28 штук.

Ускорило строительство новых судов изменение на глобальных рынках после окончания жестких ограничительных мер во время пандемии COVID-19. Морские перевозки топлива стали более прибыльными на фоне быстро растущего спроса в Азии и на Ближнем Востоке. На ситуацию также повлияло начало боевых действий на Украине, из-за которых спрос на перевозки топлива танкерами вырос до рекордных с 2013 года значений. Так, в настоящее время по морю в общей сложности перевозится более 200 миллионов баррелей нефти против 177 миллионов два года назад, подсчитали в Kpler.

С ростом заказов на новые танкеры растет и стоимость строительства судов. По данным агентства, цена поднялась до 45 миллионов долларов за судно, что на 14 процентов выше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с 2008 года.

Ранее агентство писало, что из-за введенных западных санкций Россия была вынуждена прибегнуть к использованию так называемого теневого флота для перевозок нефти в другие страны. По данным издания, по меньшей мере у 40 судов, поставляющих российскую нефть в Китай и Индию с начала декабря 2022-го по начало февраля 2023-го, не было страховки или стандартных сертификатов, подтверждающих безопасность перевозок. Их давно должны были сдать на металлолом, однако трейдерам выгоднее использовать старые танкеры, зарабатывая на перевозках подсанкционного топлива.

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Мария Грушко
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