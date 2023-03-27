В перевозящем российскую нефть «теневом флоте» увидели экологическую катастрофу

Bloomberg: старые танкеры с российской нефтью угрожают миру экологической катастрофой

Старые танкеры «теневого флота», перевозящие российскую нефть, угрожают миру экологической катастрофой. Обычно суда старше 20 лет сдают на металлолом, но в последнее время их продолжают использовать для перевозок топлива, сообщает Bloomberg.

Согласно базе данных безопасности мореходства Equasis, по меньшей мере у 40 судов, перевозивших российскую нефть в Китай и Индию с начала декабря 2022-го по начало февраля 2023-го, нет страховки или обычных сертификатов управления безопасностью. Их давно должны были сдать на металлолом, но сейчас они рискуют повторить судьбу танкера Prestige, разлившего в 2002 году у берегов Испании тысячи тонн мазута.

Одним из таких кораблей является Turba, недавно примкнувший к «теневому флоту». Танкер, построенный в 1997 году, недавно увидели в Санкт-Петербурге, где он загружал партию российской нефти Urals, предназначенной для покупателей в Индии. По данным Европейского агентства безопасного судоходства (EMSA), 26-летнее судно не проходило полный досмотр с 2017 года, и у него отсутствует страховка. Корабль зарегистрирован в Камеруне, стране, внесенной в черный список за нарушение меморандума о безопасных перевозках.

В силу возраста танкеры старше 20 лет должны проходить проверку работоспособности не раз в пять лет, а вдвое чаще. Стоимость таких проверок достигает четырех миллионов долларов для крупных судов. Также постоянное воздействие морской воды, нагрузки на корпус, двигатели и оборудование приводят к тому, что затраты на поддержание судов на плаву становятся все более обременительными. Такие суда выгоднее утилизировать, но в сложившихся условиях их владельцы пытаются выжать из танкеров максимум и заработать на перевозках подсанкционной российской нефти.

После того как страны Запада ужесточили санкции против России, в мире возник флот «таинственных танкеров». Эксперты оценивают его размер примерно в 600 судов, или около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире.

Перевозчики управляют «теневым флотом» через секретные офшорные структуры, которые позволяют уклоняться от западных ограничений. Часть из них купили танкеры у европейцев, а часть — начали сдавать старые суда, которые в противном случае могли бы оказаться на свалке. В результате новыми «королями» на рынке российской нефти стали шесть небольших компаний из Гонконга и Дубая. Они суммарно перевозили около 1,4 миллиона баррелей сырой нефти в день — больше, чем мировые гиганты транспортировали до введения западных санкций против России.