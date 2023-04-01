Украинский генерал призвал реально оценивать потенциал российской армии

Украинский генерал Муженко: Киев серьезно ошибается при оценке потенциала ВС РФ

Киев допускает серьезную ошибку при оценке потенциала российской армии, военных резервов и возможностей военной промышленности. Об этом в интервью украинскому изданию «Факты» заявил бывший главком Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко, передает «Московский комсомолец».

Генерал призвал реально оценивать возможности ВС РФ по увеличению вооружения, парка военной техники и созданию новых воинских частей и группировок. Он также поспорил с украинскими аналитиками, считающими, что Москва не проведет крупное наступление, назвав такое мнение «поверхностным».

В подтверждение своей позиции Муженко указал, что численность российских войск, участвующих в специальной военной операции (СВО), составляет 526 тысяч человек. Вдоль границ, на юго-востоке и на юге при этом расположено около 350-400 тысяч. Из этого он делает вывод, что в боевом резерве у России могут быть около 120-170 тысяч человек, а «скрытые резервы» завершают подготовку в учебных центрах и смогут доукомплектовать воинские части. Он также считает, что весной и летом в России наберут более 40 тысяч добровольцев для пополнения армии, однако не уточняет, откуда у него такие данные.

Генерал также указал на возможности России по обеспечению войск техникой. Ссылаясь на данные Украинского института будущего, он утверждает, что Россия может восстанавливать или производить 10 танков в день, то есть в месяц это 300 единиц боевой техники.

«Сколько мы уничтожаем танков в месяц? Точно не триста. Пусть даже сто. Где еще двести? Значит, их аккумулируют и готовят к укомплектованию воинских частей», — рассуждает он.

Муженко напомнил о заседании коллегии Минобороны России в декабре 2022 года, на котором было заявлено о планах сформировать к 2026 году еще 20 новых дивизий. По его мнению, они будут разворачиваться на базе действующих бригад, будет создано порядка 8-10 дивизий. Однако задачи, которые будут перед ними поставлены, неизвестны. Он также указал на опыт российских генералов, из чего сделал вывод, что «масштаб их действий может быть гораздо больший».

Генерал предположил, что основных событий стоит ожидать летом и осенью. Весной, по его мнению, продолжатся бои на юго-востоке в Купянске, Осколе, Лимане, Авдеевке и Угледаре, что может создать условия для эскалации. В настоящий момент ВСУ держат стратегическую оборону на юго-восточном направлении от Купянска до устья Днепра, а также контролируют группировки российских войск на брянском, курском, белгородском, воронежском направлениях и белорусских войск в Белоруссии.

Он отметил, что активизация боевых действий со стороны Белоруссии маловероятна из-за труднопроходимой болотистой местности, отсутствия признаков наличия там серьезных сил и неготовности руководства страны участвовать в конфликте на стороне России.

Ранее Муженко заявил, что Россия может взять под контроль правобережную территорию Украины к 2025 году. По его словам, это может произойти, если не будут достигнуты политические договоренности. Он считает, что конфликт будет длиться долго, и предположил, что по срокам завершения «выходим на 2025 год».