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11:42, 1 апреля 2023Бывший СССР

Украинский генерал призвал реально оценивать потенциал российской армии

Украинский генерал Муженко: Киев серьезно ошибается при оценке потенциала ВС РФ

Фото: РИА Новости

Киев допускает серьезную ошибку при оценке потенциала российской армии, военных резервов и возможностей военной промышленности. Об этом в интервью украинскому изданию «Факты» заявил бывший главком Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко, передает «Московский комсомолец».

Генерал призвал реально оценивать возможности ВС РФ по увеличению вооружения, парка военной техники и созданию новых воинских частей и группировок. Он также поспорил с украинскими аналитиками, считающими, что Москва не проведет крупное наступление, назвав такое мнение «поверхностным».

В подтверждение своей позиции Муженко указал, что численность российских войск, участвующих в специальной военной операции (СВО), составляет 526 тысяч человек. Вдоль границ, на юго-востоке и на юге при этом расположено около 350-400 тысяч. Из этого он делает вывод, что в боевом резерве у России могут быть около 120-170 тысяч человек, а «скрытые резервы» завершают подготовку в учебных центрах и смогут доукомплектовать воинские части. Он также считает, что весной и летом в России наберут более 40 тысяч добровольцев для пополнения армии, однако не уточняет, откуда у него такие данные.

Генерал также указал на возможности России по обеспечению войск техникой. Ссылаясь на данные Украинского института будущего, он утверждает, что Россия может восстанавливать или производить 10 танков в день, то есть в месяц это 300 единиц боевой техники.

«Сколько мы уничтожаем танков в месяц? Точно не триста. Пусть даже сто. Где еще двести? Значит, их аккумулируют и готовят к укомплектованию воинских частей», — рассуждает он.

Муженко напомнил о заседании коллегии Минобороны России в декабре 2022 года, на котором было заявлено о планах сформировать к 2026 году еще 20 новых дивизий. По его мнению, они будут разворачиваться на базе действующих бригад, будет создано порядка 8-10 дивизий. Однако задачи, которые будут перед ними поставлены, неизвестны. Он также указал на опыт российских генералов, из чего сделал вывод, что «масштаб их действий может быть гораздо больший».

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Генерал предположил, что основных событий стоит ожидать летом и осенью. Весной, по его мнению, продолжатся бои на юго-востоке в Купянске, Осколе, Лимане, Авдеевке и Угледаре, что может создать условия для эскалации. В настоящий момент ВСУ держат стратегическую оборону на юго-восточном направлении от Купянска до устья Днепра, а также контролируют группировки российских войск на брянском, курском, белгородском, воронежском направлениях и белорусских войск в Белоруссии.

Он отметил, что активизация боевых действий со стороны Белоруссии маловероятна из-за труднопроходимой болотистой местности, отсутствия признаков наличия там серьезных сил и неготовности руководства страны участвовать в конфликте на стороне России.

Ранее Муженко заявил, что Россия может взять под контроль правобережную территорию Украины к 2025 году. По его словам, это может произойти, если не будут достигнуты политические договоренности. Он считает, что конфликт будет длиться долго, и предположил, что по срокам завершения «выходим на 2025 год».

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Сергей Истомин
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