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00:59, 28 марта 2023Мир

Экс-главком Украины испугался дальнейших действий России на территории страны

Экс-главком Украины Муженко заявил, что Россия возьмет большую часть страны к 2025 году
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Экс-главнокомандующий украинских войск Виктор Муженко испугался, что Россия может взять под контроль правобережную территорию страны к 2025 году или большую часть «от Харькова и Полтавы на юг». По его словам, это может случиться, если не будет дальнейших политических договоренностей, цитирует военного украинское издание «Факты».

«Так что же может быть на следующий год в планах России? Какова стратегическая операция? Либо полностью вся левобережная Украина, либо, возможно, юг правого берега», — заявил главком.

Военный предположил, что происходящее сегодня само по себе не закончится и продлится долго, пока какие-либо «политические договоренности» не повлияют этот процесс. Муженко предположил, что по срокам окончания военных действий на Украине «выходим на 2025 год».

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«Но очень надеюсь, что этот сценарий никогда не сбудется», — резюмировал он.

26 марта экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Евросоюз призывает президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. По его словам, страны ЕС сталкиваются с рядом проблем из-за того, что происходит на украинской территории. Соскин также уточнил, что ситуация для ВСУ тяжелая и может стать еще хуже со временем.

В свою очередь, 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Штаты настроены таким образом, чтобы не допустить у властей Украины мыслей о мирных переговорах с Москвой. В связи с этим, отметил представитель Кремля, специальная военная операция будет продолжаться, так как российская сторона может достичь своих целей только подобным путем.

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Марина Совина
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