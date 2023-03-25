Кремль оценил влияние США на возможность переговоров Москвы и Киева

Песков заявил, что США не позволяют Украине думать о возможности мирных переговоров

США настроены таким образом, чтобы не допустить у властей Украины мыслей о мирных переговорах с Россией. Об этом в субботу, 25 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала НТВ.

«Мы видим, что они буквально маниакально настроены на то, чтобы не позволить украинцам даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования», — сказал Песков.

В связи с этим, отметил Песков, специальная военная операция будет продолжаться, так как Россия может достичь своих целей только подобным путем.

Ранее Financial Times со ссылкой на чиновника Евросоюза сообщило, что ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).