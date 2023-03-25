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11:24, 25 марта 2023Мир

Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

FT: Евросоюз требует от Китая переговоров Си Цзиньпина с президентом Украины Зеленским

Фото: Alexei Maishev / Reuters

Евросоюз подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС.

Анонимный источник издания уточнил, что ЕС располагает китайского лидера к разговору с Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным. Евросоюз настаивает, чтобы КНР взаимодействовала не только с Москвой, но и с Киевом.

Ранее в марте в Белом доме заявили, что телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином еще не запланированы, но американскому политику хотелось бы, чтобы звонок состоялся. Политолог Малек Дудаков выразил мнение, что такое желание Байдена связано с визитом Си Цзиньпина в Россию.

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Карина Черных
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