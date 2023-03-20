Желание Байдена поговорить с Си Цзиньпином объяснили

Политолог Дудаков допустил угрозы США в адрес Китая

В США настороженно относятся к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, поскольку он может укрепить отношения двух стран. Этим и обусловлено желание президента США Джо Байдена поговорить с главой Китая. В ходе беседы Байден, вероятно, попытается убедить Си Цзиньпина сократить сотрудничество с Россией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Малек Дудаков.

«Проблемных моментов у Китая и США много: это и ситуация с Тайванем, куда США активно поставляют вооружения, и размещение американских баз на Филиппинах, и потенциальный запрет TikTok в Штатах, и другие. Обсудить можно любую историю. Но сейчас телефонный разговор двух лидеров будет связан именно с тематикой России и Украины», — считает Дудаков.

По его словам, в США крайне негативно и настороженно отнеслись к визиту Си Цзиньпина в Россию, администрация Байдена будет делать все возможное для того, чтобы оказать давление на Китай и заставить его отказаться от плана по мирному урегулированию украинского конфликта.

«США не готовы ничего предложить Китаю взамен на отказ от сотрудничества с Россией, поскольку такой шаг будет расцениваться как проявление слабости. Так что набор мер достаточно ограничен. Вероятно, Байден выступит только с предостережениями и угрозами», — сказал политолог.

Ранее в Белом доме заявили, что телефонные переговоры между президентом Джо Байденом и лидером Си Цзиньпином еще не запланированы, но американскому политику хотелось бы, чтобы звонок состоялся.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. По итогам переговоров лидеры России и Китая должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.

