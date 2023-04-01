Россия наживется на уходе крупнейших зерновых трейдеров из страны

Bloomberg: Россия выигрывает от ухода крупных зарубежных зерновых трейдеров из страны

На фоне ухода с российского рынка ключевых игроков на зерновом рынке Москва усилит контроль над глобальными поставками продовольствия. О том, что Россия может нажиться на покинувших страну зерновых трейдерах, сообщает Bloomberg.

Вопреки тому, что решение крупнейших агропромышленных компаний прекратить торговые связи с Россией нацелено на ограничение доходов государства, на страну оно повлияет положительным образом, пишет агентство. После отказа западных компаний от сотрудничества с Москвой поступления от продажи сельскохозяйственной продукции в российский бюджет значительно вырастут, как это произошло в прошлом году на фоне начала боевых действий на Украине.

Управляющий директор исследовательской компании «СовЭкон» Андрей Сизов отмечает, что в нынешних условиях России станет проще контролировать экспортные потоки зерна и ей будет легче взаимодействовать с местными трейдерами, чем с международными. Кроме того, государство сможет использовать экспорт продовольствия как инструмент для геополитического давления, предполагает Bloomberg.

Другие эксперты видят более мрачные перспективы для страны. Например, основатель консалтинговой компании AgResource Дэн Бассе считает, что российские фермеры могут понести огромные убытки, когда с рынка уйдут международные трейдеры. Он объяснил, что меньшее количество игроков снижает конкурентоспособность их продукции.

На текущей неделе об уходе с российского рынка заявили крупные зернотрейдеры Cargill и Viterra. Позже стало известно, что аналогичное решение хочет принять агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland. «Коммерсантъ» также сообщал, что о сокращении присутствия в стране думает компания Louis Dreyfus.