Стало известно о планах еще одного агропромышленного гиганта уйти из России

Bloomberg: вслед за Viterra и Cargill из России может уйти агропромышленная корпорация ADM

Международная агропромышленная компания, один из крупнейших игроков на мировом рынке Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает варианты ухода с российского рынка. О планах компании стало известно Bloomberg.

Агентство связывает решение корпорации с давлением со стороны властей США, потребовавших от ADM прекратить отношения с Москвой на фоне ввода российских войск на территорию Украины. Если агропромышленный гигант все-таки прекратит деятельность в стране, он станет третьим в числе крупных компаний этого сектора после зерновых трейдеров Viterra и Cargill.

Несмотря на то что решение компаний прекратить торговые связи с Россией нацелено на ограничение доходов государства, на страну оно повлияет положительным образом, пишет Bloomberg. После ухода западных компаний контроль России над глобальными поставками продовольствия усилится, а поступления от продажи сельскохозяйственной продукции в бюджет значительно вырастут.

На неделе, которая началась 27 марта, с заявлением об уходе с российского рынка сделали крупные зернотрейдеры Cargill и Viterra. Первая компания объяснила свои действия ростом проблем, связанных с поставками российского зерна за рубеж. Российские дочерние компании обеих корпораций остановят экспорт с нового сельскохозяйственного года, который начнется 1 июля.