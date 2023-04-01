Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:06, 1 апреля 2023Экономика

Стало известно о планах еще одного агропромышленного гиганта уйти из России

Bloomberg: вслед за Viterra и Cargill из России может уйти агропромышленная корпорация ADM

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Международная агропромышленная компания, один из крупнейших игроков на мировом рынке Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает варианты ухода с российского рынка. О планах компании стало известно Bloomberg.

Агентство связывает решение корпорации с давлением со стороны властей США, потребовавших от ADM прекратить отношения с Москвой на фоне ввода российских войск на территорию Украины. Если агропромышленный гигант все-таки прекратит деятельность в стране, он станет третьим в числе крупных компаний этого сектора после зерновых трейдеров Viterra и Cargill.

Несмотря на то что решение компаний прекратить торговые связи с Россией нацелено на ограничение доходов государства, на страну оно повлияет положительным образом, пишет Bloomberg. После ухода западных компаний контроль России над глобальными поставками продовольствия усилится, а поступления от продажи сельскохозяйственной продукции в бюджет значительно вырастут.

На неделе, которая началась 27 марта, с заявлением об уходе с российского рынка сделали крупные зернотрейдеры Cargill и Viterra. Первая компания объяснила свои действия ростом проблем, связанных с поставками российского зерна за рубеж. Российские дочерние компании обеих корпораций остановят экспорт с нового сельскохозяйственного года, который начнется 1 июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В ФРГ высказались об увеличении поставок танков Украине
Снос Останкинского пивоваренного завода в Москве попал на видео
Сотни тысяч человек остались без света из-за разрушительного торнадо в США
Шойгу вручил награды военнослужащим
Водонаева рассказала о решении лишить сына наследства
В ФРГ озвучили последствия отдаления США от Европы
Названа дата дебютного боя в UFC непобежденной россиянки
Россиянам рассказали о степени влияния генетики на развитие алкоголизма
СБУ подтвердила вручение подозрения наместнику Киево-Печерской лавры
В мире начался бум строительства нефтяных танкеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.