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20:33, 29 марта 2023Экономика

Один из крупнейших поставщиков зерна захотел уйти из России

Bloomberg: крупнейший поставщик российского зерна Viterra планирует прекратить экспорт

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

Один из крупнейших экспортеров российского зерна — международная компания Viterra — хочет прекратить поставки и уйти с рынка. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, организация объявит о решении в ближайшее время. На данный момент корпорация продолжает запланированные отгрузки зерна и оценивает варианты выхода из российского бизнеса.

Накануне похожее заявление сделал еще один крупный игрок на рынке — компания Cargill. Поставщик объяснил необходимость ухода из России растущими проблемами, связанными с поставками зерна за рубеж. Российская дочерняя компания корпорации прекратит экспортировать зерно со следующего сельскохозяйственного года, который продлится с 1 июля 2023-го до 30 июня 2024-го. В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что получили уведомление от компании.

Агентство напомнило, что местные активы Viterra и Cargill может приобрести крупный российский поставщик удобрений «Уралхим». Об этом стало известно из письма гендиректора компании Дмитрия Коняева в обращении к президенту Владимиру Путину.

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Мария Грушко
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